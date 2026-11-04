Sermaye piyasası soruşturmasında üç önemli isme yeniden ifade çağrısı

soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, daha önce ifadeye başvurmuş olan bazı isimlere yeniden çağrı yapıldığı bildirildi.

kimler çağrıldı ve neden:

Söz konusu çağrıda, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün yeniden ifade vereceği belirtildi. Yetkililer, çağrının soruşturmanın seyrine bağlı olarak ek bilgi ve tespitlerin alınması amacıyla yapıldığını açıkladı.

ifade işlemleri ne zaman yapılacak:

Kaya çifti ile Gönül’ün yarın İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade vereceği öğrenildi. Resmi takvim ve işlem detayları, adli makamların uygulamalarına göre şekillenecek ve taraflara tebliğ edilecek.

Olayın hukuki boyutu ile ilgili ayrıntılar, soruşturmanın ilerlemesiyle netlik kazanacak. Kamuoyu ve ilgili kurumlar süreci yakından takip ederken, adli mercilerin açıklamaları ilerleyen saatlerde veya günlerde paylaşılabilir.

Sermaye piyasası soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve Gönül ifadeye çağrıldı