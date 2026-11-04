Mersin merkezli şebeke 126 vatandaşı yaklaşık 10 milyon liraya dolandırdı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucu, internet üzerinden telefonla arayarak vatandaşları hedef alan organize dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren şebekenin ülke çapında çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

Operasyon ve gözaltılar:

3 Kasım'da başlayan operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalandı. İlk yapılan açıklamada 14 kişinin şebeke içinde yer aldığı, yakalananlardan birinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, bir kişinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında emniyet ekipleri şüphelilerin iletişim kayıtları ve örgüt yapısı üzerinde detaylı incelemeler yapıyor.

Mağdur sayısı ve zarar miktarı:

Soruşturma bulgularına göre şebeke Türkiye genelinde 126 vatandaşı dolandırdı; zarar tutarının yaklaşık 10 milyon TL olduğu kaydedildi. Yetkililer, şüphelilerin internet ve telefon aracılığıyla kurdukları yöntemlerle en az 69 kişinin doğrudan arandığını ve dolandırıldığını tespit ettiklerini belirtti. Diğer mağdurların tespiti için çalışmalar sürüyor.

Ev aramaları ve ele geçenler:

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda delil ele geçirildi. Aramalarda 24 cep telefonu, 19 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 446.200 TL nakit bulundu. Ayrıca 3 gram esrar, 17 sentetik uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyet, deliller üzerinde kriminal incelemeler yaparken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN MERKEZLİ DÜZENLENEN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA, İNTERNET ÜZERİNDEN TELEFONLA ARADIKLARI VATANDAŞLARI DOLANDIRDIKLARI BELİRLENEN 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI.