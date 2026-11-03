Diyarbakır'da tüp taşıyan kamyonla çarpışma: iki kişi hayatını kaybetti, 12 yaralı

Diyarbakır'da tüp yüklü kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı
Diyarbakır'da meydana gelen kazada, tüp yüklü bir kamyon ile bir hafif ticari araçın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
kaza ve can kaybı:
Çarpışmanın etkisiyle iki kişinin yaşamını yitirdiği, toplamda on iki kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerindeki durumla ilgili resmi kaynaklar tarafından verilen sayısal bilgilerde 2 can kaybı kaydedildi.
yaralıların durumu:
Yaralanan 12 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yaralıların durumu hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Diyarbakır'da tüp yüklü kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 12 yaralı
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