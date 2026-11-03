Dolar 49,9720 +0,08%
Euro 55,9264 +0,37%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.357,46 +1,49%
EUR/USD 1,1191 +0,22%
Brent Petrol 104,19 -8,15%
--°

Diyarbakır'da tüp taşıyan kamyonla çarpışma: iki kişi hayatını kaybetti, 12 yaralı

Diyarbakır'da tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı; yaralılardan ikisinin durumu ağır.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 00:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da tüp taşıyan kamyonla çarpışma: iki kişi hayatını kaybetti, 12 yaralı

Diyarbakır'da tüp yüklü kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı

Diyarbakır'da meydana gelen kazada, tüp yüklü bir kamyon ile bir hafif ticari araçın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

kaza ve can kaybı:

Çarpışmanın etkisiyle iki kişinin yaşamını yitirdiği, toplamda on iki kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerindeki durumla ilgili resmi kaynaklar tarafından verilen sayısal bilgilerde 2 can kaybı kaydedildi.

yaralıların durumu:

Yaralanan 12 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yaralıların durumu hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Diyarbakır&#039;da tüp yüklü kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2&#039;si ağır 12...

Diyarbakır'da tüp yüklü kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 12 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı
images

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12...
images

Kuyumcunun uyanıklığı sayesinde yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

Sanayinin öncü ismi Ahmet Nazif Zorlu son yolculuğuna uğurlanıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı