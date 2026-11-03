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Kapaklı'yı yasa boğan acı: Van'da rahatsızlanan piyade uzman çavuş şehit oldu

Kapaklı'da yaşayan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, Van Çaldıran'daki görev yerinde rahatsızlanarak şehit oldu; geride eşi ve 6 aylık bebeği kaldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 01:14

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 01:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kapaklı'yı yasa boğan acı: Van'da rahatsızlanan piyade uzman çavuş şehit oldu

Kapaklı'ya şehadet haberi ulaştı:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görevi sırasında rahatsızlanması sonucu 2 Kasım 2026 tarihinde şehit oldu.

görev yeri ve olay:

Edinilen bilgilere göre, Şahin görev bölgesinde rahatsızlandı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehadet haberi yetkililerce ailesine ulaştırıldı; Kapaklı'daki şehit evine Türk bayrağı asıldı.

aile ve kentteki tepkiler:

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin şehidin eşi Hazel Şahin'i ziyaret ederek taziyelerini iletti. Hazel Şahin, eşinin kendisiyle yaptığı telefon konuşmasında kendisine "Şehit olacağım" dediğini söyleyerek duygusal anlar yaşadı. Şahin, eşini yanına getirip zabıta olarak görevlendirmek istediğini belirterek "Eşimi yanıma getirecektim, zabıta olsun diye" ifadelerini kullandı.

Evli ve 6 aylık bir bebeği bulunan Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehadeti, ailesi ve Kapaklı halkı arasında derin üzüntüye neden oldu. Aile ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilirken, kentte yasa ilan edildi.

ŞEHİT EŞİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

ŞEHİT EŞİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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