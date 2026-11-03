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Çamlıca Kulesi'nde yıldırımın aydınlattığı gece kamerada

Üsküdar'da akşam sağanağında Çamlıca Kulesi'ne yıldırım isabet etti; güvenlik kameraları çarpıcı anları kaydederek geceyi aydınlattı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 01:03

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çamlıca Kulesi'nde yıldırımın aydınlattığı gece kamerada

Olay anı ve görüntüler:

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Kuleye isabet eden yıldırım, gökyüzünü bir anda aydınlattı ve çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Hava koşulları ve gece etkisi:

Yağış akşam saatlerinde başladı ve gece boyunca etkisini sürdürdü. Şimşeklerin çaktığı anlarda Çamlıca Kulesi'ne düşen yıldırım, kısa süreliğine geceyi aydınlatan bir görüntü oluşturdu.

Görüntülerin kaydı ve dikkat çeken anlar:

Kayıtlara yansıyan görüntüler, yıldırımın kuleye isabet ettiği anı net biçimde gösteriyor ve ortaya çıkan kareler dikkat çekici bir görsellik sunuyor.

Çamlıca Kulesi&#039;ne yıldırım düştü... O anlar kamerada

Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü... O anlar kamerada

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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