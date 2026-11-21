Diyarbakır'da narkotik ekiplerinin son 10 günlük çalışması:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde farklı noktalarda yürütülen son 10 günlük çalışmalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna el konuldu.
ele geçirilen maddeler:
Operasyonlarda 24 kilo skunk/esrar, 546 gram metamfetamin, 497 adet sentetik ecza hap, 391 adet ekstazi hap, 205 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 53 adet mermi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.
şüpheli işlemleri ve adli süreç:
Yürütülen operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilenlerden 5 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİYARBAKIR'DA YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN İŞLEM YAPILAN 161 ŞÜPHELİDEN 20'Sİ TUTUKLANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!