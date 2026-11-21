Diyarbakır'da narkotik ekiplerinin son 10 günlük çalışması:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde farklı noktalarda yürütülen son 10 günlük çalışmalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna el konuldu.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda 24 kilo skunk/esrar, 546 gram metamfetamin, 497 adet sentetik ecza hap, 391 adet ekstazi hap, 205 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 53 adet mermi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

şüpheli işlemleri ve adli süreç:

Yürütülen operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilenlerden 5 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'DA YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN İŞLEM YAPILAN 161 ŞÜPHELİDEN 20'Sİ TUTUKLANDI.