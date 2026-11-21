Aydın merkezinde trafik akışı normale dönüyor

Efeler ilçesindeki Yeni Dörtyol Kavşağı'nda yıllardır yoğun saatlerde oluşan uzun araç kuyrukları, tamamlanan köprülü kavşak projesi sayesinde önemli ölçüde azaldı. Önceden trafik ışıklarında uzun süre beklemek zorunda kalan sürücüler, 7 Kasım'da araç trafiğine açılan yeni düzenleme ile güzergâhı daha hızlı ve konforlu kullanmaya başladı.

Kavşağın tasarımı ve proje detayları:

Proje kapsamında inşa edilen Dörtyol Farklı Seviyeli Kavşağı, 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip. Tabakhane Köprüsü ise 45 metre olarak yenilendi ve yaklaşık 950 metrelik bir güzergâhı kapsayan çalışmalar, yaklaşık 8 ay süren yapım döneminin ardından tamamlandı. Bu fiziki düzenlemeler, kavşakta araçların beklemeden ilerlemesini hedefliyor ve şehir içi trafik akışını hızlandırıyor.

Bekleme süreleri, kuyruk uzunlukları ve tasarruf hedefleri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projenin hizmete girmesiyle birlikte güzergâhtaki bekleme süresinin yaklaşık 2 dakika azalacağını bildirdi. Ayrıca kavşaktaki araç kuyruklarının uzunluğunun 510 metreden 101 metreye düşmesi öngörülüyor. Projeyle yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlanması ve karbon emisyonunun yılda 613 ton azaltılması hedefleniyor.

Günlük ulaşımda gözle görülür rahatlama

Yeni düzenleme özellikle İzmir-Denizli kara yolunu kullanan sürücülerle kent içi ulaşımda yoğun saatlerde yaşanan sıkışıklığı hafifletti. Sabah ve akşam saatlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle daha önce uzun kuyruklar ve zaman kaybı yaşanırken, artık sürücüler kavşakta daha kısa süreler harcıyor ve güzergâhı daha akıcı kullanabiliyor.

Projenin sadece Yeni Dörtyol çevresinde değil, İzmir-Denizli güzergâhındaki genel trafik akışına da olumlu yansıması bekleniyor. Yapısal müdahaleler sayesinde yolcu ve yük taşımacılığı açısından zaman ve yakıt verimliliği artarken, kent içi ulaşımda konforlu bir seyahat ortamı sağlanmış oluyor.

Yetkililer, projenin bölgedeki günlük trafik ihtiyacına cevap verdiğini ve Aydın trafiğinde yıllardır gündemde olan yoğunluğun azaltılması yönünde önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Yeni köprülü kavşağın işletmeye alınmasıyla birlikte sürücüler hem zaman hem de yakıt tasarrufu açısından somut fayda görmeye başladı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE ÖZELLİKLE YOĞUN SAATLERDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARININ OLUŞTUĞU YENİ DÖRTYOL KAVŞAĞI, TAMAMLANAN KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİYLE BİRLİKTE SÜRÜCÜLERE NEFES ALDIRDI. ÖNCEDEN TRAFİK IŞIKLARINDA UZUN SÜRE BEKLEMEK ZORUNDA KALAN VE ZAMAN KAYBEDEN SÜRÜCÜLER, YENİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE GÜZERGÂHI DAHA HIZLI VE RAHAT KULLANMAYA BAŞLADI.