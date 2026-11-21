Vali Bakan hastanede yaralıları ziyaret etti

Amasya Valisi Önder Bakan, İstanbul Sultangazi Belediyesi'ne ait midibüsün Gözlek köyü yakınlarında devrilmesi sonucu yaralananların tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek hastanedeki vatandaşları ziyaret etti.

Kazada yaralananların durumu:

Olayda içerisinde 31 kişinin bulunduğu midibüste, yetkililerden alınan bilgiye göre 27 kişi hafif, 4 kişi orta derecede yaralandı. Vali Bakan, sağlık ekiplerinden yaralıların tedavi süreci ve genel durumları hakkında bilgi aldı.

Vali'nin mesajı ve takip:

Ziyarette Vali Bakan, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını takip etti. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN, 31 KİŞİNİN YARALANDIĞI MİDİBÜS KAZASI SONRASI TEDAVİ GÖREN VATANDAŞLARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ. İSTANBUL SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NE AİT VE İÇERİSİNDE 31 KİŞİNİN BULUNDUĞU MİDİBÜSÜN GÖZLEK KÖYÜ YAKINLARINDA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 27 KİŞİ HAFİF, 4 KİŞİNİN İSE ORTA DERECEDE YARALANDI.