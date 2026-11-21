kaza yerinde özet:

Elazığ’da Ataşehir Mahallesi Hacı Saadetin Efendi Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 PA 1337 ile 34 HHR 816 plakalı araçların karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının genel durumunun hafif olduğu bildirildi.

polis incelemesi ve trafik akışı:

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada inceleme yaptı, olayla ilgili tutanak tutuldu ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Sürücüler ve görgü tanıklarının ifadeleri alınarak kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.