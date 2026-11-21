Toplantıda ele alınan konular:

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına, ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı. Toplantı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilirken, öncelikli gündem maddesini 2027 yılında açılması planlanan 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlar' kurs programları oluşturdu.

Katılımcılar, geleneksel el sanatlarının korunması ve unutulmaya yüz tutmuş sanatsal değerlerin yeniden canlandırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmaların kapsamını ve önceliklerini bir araya getirerek değerlendirdi. Toplantıda, kursların hedef kitlesi, eğitim yöntemleri ve paylaşılacak bilgi birikiminin sürdürülebilirliği tartışıldı.

Hedefler ve uygulama yolları:

Programlarla amaçlanan başlıca hedefler arasında Muğla'nın kültürel mirasının korunması, geleneksel sanatlara yönelik farkındalığın artırılması ve bu alanlarda yeni kursiyerlerin yetiştirilmesi bulunuyor. Katılımcılar, kursların sadece teknik bilgi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda yerel kültürel değerlerin aktarımını da desteklemesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Değerlendirme sürecinde, eğitim içeriklerinin yerel ustaların deneyimlerine dayandırılması, kursiyerlerin uygulamalı eğitimlerle beceri kazanmasının sağlanması ve toplumsal farkındalığı artıracak etkinliklerin planlanması gibi yaklaşımlar ele alındı. Önümüzdeki dönemde programların detayları ve uygulama takvimi üzerinde çalışılacak, ilgili paydaşlarla iş birliği modelleri geliştirilecek.

Toplantı, Muğla'da geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla atılacak adımların ilk aşaması olarak kayda geçti; ilgili kurumlar, 2027'de başlaması planlanan kurslar için hazırlıklarını sürdürmeyi hedefliyor.

MUĞLA’DA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL SANATLAR YAŞATILACAK