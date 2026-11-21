forumda ele alınan başlıklar:

Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu, COP31 çerçevesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. Forumda çocukların dijital dünya, iklim eylemi, çevrenin korunması ve çocuk hakları gibi başlıklardaki görüş ve çözüm önerileri bir bildirge halinde toplandı.

Hazırlanan bildirge, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine aktif katılımının önemine vurgu yapan beklenti ve önerileri içeriyor. Metin, farklı alanlardaki somut beklenti ve çözüm önerilerini kapsayacak şekilde oluşturuldu ve etkili bir topluluk çalışması sonucu hazırlandı.

bayburt'u temsili:

Bayburt Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyesi Eymen Maruf Söylemez, forumda kenti temsil etti. Bildirge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Emine Erdoğan'a sunuldu; bu adım çocukların sesinin ulusal makamlara doğrudan iletilmesi açısından önem taşıyor.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Söylemez'i programda tebrik ederek, çocukların ulusal ve uluslararası platformlarda görünür olmasının önemini vurguladı. Forumun çıktıları, şehir düzeyindeki çalışmaların ve politika önerilerinin şekillenmesine katkı sağlayabilecek nitelikte değerlendirildi.

Forum süreci, çocukların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının ve gençlerin görüşlerinin politika yapımına yansıtılmasının gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı. Hazırlanan bildirge hem beklentileri hem de çözüm odaklı önerileri bir araya getirerek ilgili kurumlara iletilmiş oldu.

AYBURTLU ÇOCUK HAKLARI TEMSİLCİSİ SÖYLEMEZ, 27. ULUSLARARASI ÇOCUK FORUMU’NDA YER ALDI