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Diyarbakır'daki baba-oğul cinayeti davasında tanık beyanları ve mütalaa ön planda

Diyarbakır'da yanmış kamyonetteki Remzi (49) ve oğlu Muhammet (15) Sati'nin cinayetine ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın davasında tanık beyanları öne çıktı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'daki baba-oğul cinayeti davasında tanık beyanları ve mütalaa ön planda

duruşmada konuşulanlar ve dava süreci:

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçen yıl merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette bulunan baba Remzi Sati (49) ile oğlu Muhammet Sati (15) olayına ilişkin yargılama sürdü. İddianamede, 1'i tutuklu toplam 7 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan her biri için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Duruşmaya tutuklu sanık A.M.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar İ.K., M.D., M.K., A.Ö., O.K. ve A.İ. duruşmada hazır bulunmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatları salonda yer aldı.

tanık beyanları:

Tanık olarak dinlenen H.A., olay yerinin yakınında hayvan otlattığını ve jandarmanın kendisiyle oğluna olayı sorduğunu belirterek, "Jandarma, bana ve oğluma olayı sordu. Biz de olayı görmediğimiz için bilgimizin olmadığını söyledik" dedi.

Olay yerine ilk giden ekipte yer alan jandarma personeli ise, sabah saatlerinde araç kül haldeyken gittiklerini, bölgede araç tekerlek izleri olduğunu ve olay yerinde sağır ve dilsiz bir kişinin bulunduğunu anlattı. Bu kişinin işaret diliyle kendisine "Olay yerinde başka bir aracın da geldiğini, araca benzin döküldüğünü ve yakıldığını" ifade etmeye çalıştığını söyledi.

Kum ocağında kamyon şoförü olan tanık M.K., kum ocağının olay yerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olduğunu; olay gecesi çalıştığını, kent merkezine birkaç kez gidip geldiğini ve dönüşte bir yangın gördüğünü, sabah ise aracın yandığını gördüğünü ancak gidip incelemediğini anlattı. Tanık, "Keşke olayı tam görseydim de söyleseydim" diye konuştu.

savcı mütalaası ve mahkeme kararları:

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık A.M.İ. ile tanık olarak dinlenen M.K. hakkında cezalandırılmaları; diğer sanıkların ise beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Sati ailesinin avukatları, tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuklanarak yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanık A.M.İ. hakkında mevcut halin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Olayın meydana geldiği gün olarak iddianamede yer alan tarih 19 Mayıs 2025 olup, baba Remzi Sati ile oğlu Muhammet Satinin yanmış kamyonette bulunan cesetleri bu tarihte tespit edilmişti.

DİYARBAKIR&#039;IN MERKEZ SUR İLÇESİNDE GEÇEN YIL YANMIŞ KAMYONETTE BABA REMZİ SATİ VE OĞLU MUHAMMET...

DİYARBAKIR'IN MERKEZ SUR İLÇESİNDE GEÇEN YIL YANMIŞ KAMYONETTE BABA REMZİ SATİ VE OĞLU MUHAMMET SATİ'NİN CESETLERİNİN BULUNMASINA İLİŞKİN "TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE HAKLARINDA DAVA AÇILAN 1'İ TUTUKLU 7 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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