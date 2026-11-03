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Silah kazasında hayatını kaybeden jandarma astsubay Harun Alkan Düzce'de toprağa verildi

Silopi'deki silah kazasında yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Harun Alkan'ın cenazesi, otopsi sonrası Düzce'nin İğneler köyünde defnedildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silah kazasında hayatını kaybeden jandarma astsubay Harun Alkan Düzce'de toprağa verildi

Cenaze töreni ve defin:

Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Harun Alkan (34)'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı İğneler köyündeki babaevine getirildi.

Olayın gelişimi:

Kaza, Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde meydana geldi. Yetkililer tarafından yürütülen işlemlerin ardından Alkan'ın naaşı ailesine teslim edildi ve köyde helallik alındı.

Törene katılanlar ve taziye:

Cenaze töreninde Düzce İl Müftüsü Osman Aydın tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Törenin ardından Alkan'ın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan Düzce Valisi Mehmet Makas, Alkan'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileterek taziyede bulundu.

ŞIRNAK&#039;IN SİLOPİ İLÇESİNDE SİLAHIN KAZARA ATEŞ ALMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN JANDARMA ASTSUBAY...

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE SİLAHIN KAZARA ATEŞ ALMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN JANDARMA ASTSUBAY HARUN ALKAN (34), MEMLEKETİ DÜZCE'NİN YIĞILCA İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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