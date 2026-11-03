Eşkel sahilinde sele dönüşen sağanak pansiyonun içini göle çevirdi

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Esence Mahallesi Eşkel Sahili'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Sahilde pansiyon olarak hizmet veren bir işletmenin odaları ve ortak kullanım alanları yağmur suları ile dolarken, içeride ciddi maddi hasar oluştu.

olayın gelişimi:

Akşam saatlerinde başlayan yağışın kısa sürede kuvvetlenmesi sonucu sahil kesiminde su birikintileri hızla arttı. İşletmeye dolan sular, iç mekanları adeta göle çevirdi; yataklar, mobilyalar ve ortak alanlarda kullanılamaz hale gelen eşyalar gözlendi. Bölgeden edinilen bilgiye göre, baskın aniden gelişti ve pansiyonun içindeki suyu tahliye etmek uzun zaman aldı.

müdahale ve altyapı tartışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mudanya İtfaiye ekipleri ile BUSKİ ekipleri, işletmede biriken suların tahliyesi için tahliye sistemleri kurdu ve müdahaleye başladı. Ekipler suyun boşaltılması ve altyapı üzerinde geçici önlemler alınması yönünde çalışma yürüttü; ancak işletmede önemli ölçüde zarar meydana geldi.

İşletme sahibi yaşanan mağduriyeti ifade ederek, "Belediyeden hizmet alamıyoruz. Zararlarımız çok büyük. Daha önceki sağanak yağışlarda da dere yatakları şişti, bölgede seller yaşandı. Aynı sorunları yeniden yaşıyoruz" dedi. Olay, sahildeki yağmur suyu tahliye altyapısının ve dere yataklarının durumunu yeniden gündeme taşıdı.

İşletme sahibi, zararların giderilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için ilgili birimlerin kalıcı çözümler üretmesini bekliyor. Bölgedeki altyapı eksiklikleri ve dere yataklarının kapasitesi, yerel halk ve işletmeler açısından öncelikli talepler arasında yer alıyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, ESENCE MAHALLESİ EŞKEL SAHİLİ’NDE SELE DÖNÜŞTÜ. SAHİL MEVKİİNDE PANSİYON OLARAK HİZMET VEREN BİR İŞLETMEYİ SU BASARKEN, İŞLETMENİN İÇİ ADETA GÖLE DÖNDÜ.