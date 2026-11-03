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Bilal Erdoğan yabusame gösterisinde Japon-Türk kültürel bağlarını güçlendirdi

Bilal Erdoğan, Tokyo'daki Meiji Jingu'daki festivalde yabusame gösterisini izledi ve sporcuları 2027 Mayıs'ta Türkiye'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'ne davet etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bilal Erdoğan yabusame gösterisinde Japon-Türk kültürel bağlarını güçlendirdi

Bilal Erdoğan'ın Tokyo ziyareti ve yabusame gösterisi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Büyük Sonbahar Festivali’ne katılarak geleneksel Japon atlı okçuluğu yabusame gösterisini izledi. Etkinlik, Meiji imparatorunun doğum günü anısına Meiji Jingu Tapınağı sahasında gerçekleştirildi ve çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin katılımcıları ve organizasyon:

Gösteri, Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun üyelerinden olan Japonya Atlı Okçuluk Derneği tarafından organize edildi. Erdoğan’ın yanı sıra İmparator Meiji’nin üçüncü kuşak torunu Satoko Kawasaki, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Yunus Emre Enstitüsü Temsilcisi Halil İbrahim Efe ve çok sayıda davetli festivalde yer aldı.

davet ve törene katılım:

Etkinlik sonunda Erdoğan, dernek yetkilileri ve sporcularla bir araya gelerek yabusame sporcularını, 2027 yılının Mayıs ayında Türkiye’de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivaline davet etti. Erdoğan ayrıca beraberindeki heyetle birlikte Meiji Jingu Ana Mabedinde düzenlenen geleneksel törene iştirak etti.

Törende, Japonya’nın geleneksel inanç ve kültür mirasını yansıtan ritüeller icra edildi; uygulamaların amacı olarak dünyada barış ve huzurun daim olması, mahsullerin bereketli olması, tüm insanların sağlık ve huzur içinde yaşaması ve hastaların şifa bulması temennileri öne çıktı.

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN, JAPONYA&#039;NIN BAŞKENTİ TOKYO&#039;DA...

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN, JAPONYA'NIN BAŞKENTİ TOKYO'DA YAPILAN BÜYÜK SONBAHAR FESTİVALİ'NE KATILARAK GELENEKSEL JAPON ATLI OKÇULUĞU "YABUSAME" GÖSTERİSİNİ İZLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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