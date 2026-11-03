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Düzce'nin Çilimli ilçesinde iki katlı evde yangın kontrol altına alındı

Topçular Mahallesi'nde Mehmet Ç.'ye ait iki katlı evin alt katında çıkan yangın, sakinlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'nin Çilimli ilçesinde iki katlı evde yangın kontrol altına alındı

Yangının ortaya çıkışı:

Öğle saatlerinde Topçular Mahallesi 613. Sokak'ta, Mehmet Ç.'ye ait iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve sonuç:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin çalışmalarıyla yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde ağır hasar oluştu; yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DÜZCE&#039;NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE 2 KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE...

DÜZCE'NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE 2 KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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