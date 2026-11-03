Sahabiye'de kontrolünü kaybeden otomobil tramvay yoluna girdi

kaza yerinde ilk bilgiler:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücü S.S. idaresindeki 38 NS 500 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi. Olayda sürücü yaralanırken, tramvay yolundaki güvenlik bariyeri de zarar gördü.

müdahale ve olay yeri çalışmaları:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde görevli ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı.

hasar ve soruşturma:

Maddi hasar oluşan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı ve tramvay hattındaki bariyer ile aracın hasarına ilişkin tespitler yapıldı. Polis ekipleri kazanın nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TRAMVAY YOLUNA GİRMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.