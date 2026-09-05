Besni'de üretim ve hijyende çıta yükseldi: çiftçi ve fırıncılara ekipman desteği

Besni'de ekipman dağıtımı töreni

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törende üreticiler ve fırıncı esnafına yönelik ekipman desteği dağıtıldı. Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan programda hazır bulundu ve dağıtım sürecini takip etti.

çiftçilere verilen ekipman:

GAP İdaresi tarafından hayata geçirilen "Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim şartlarının Sağlanması Projesi" kapsamında, %50 hibe desteği ile 47 çiftçiye sıra arası çapa makinesi teslim edildi. Projenin hedefi modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılmasıdır.

fırıncılara hijyen desteği:

"Adıyaman Fırınlarında Hijyen şartlarının Artırılması Projesi" çerçevesinde ise 13 fırıncı esnafına yüzde %50 hibe ile çeşitli ekipman ve hijyen malzemeleri sağlandı. Bu desteklerin fırınların daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda hizmet vermesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Üreticilerimizin ve esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bu tür destekleri önemsediklerini ifade eden Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, "Sağlanan ekipmanların üretim ve hizmet kalitesine katkı sunacağına inanıyorum. Desteklerin çiftçilerimize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyor, sağlık, bereket ve bol kazanç sağlamalarını diliyorum" diye konuştu.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE ÇİFTÇİLER VE FIRINCI ESNAFINA YÖNELİK EKİPMAN DESTEĞİ SAĞLANDI.