Doğal misafirler Tortum yollarında: dağ keçileri karayoluna yakın bölgede görüntülendi

Tortum'da beklenen görüntü:

Erzurum'un Tortum ilçesinde yaban hayatının dikkat çeken türlerinden olan dağ keçileri, Erzurum-Artvin karayoluna yakın bir bölgede görüldü. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, keçilerin kayalık ve sarp arazide bir süre ilerleyip ardından gözden kaybolduğu görüldü.

vatandaş kayıtları ve gözlemler:

Bölgede doğa yürüyüşü yapan veya yoldan geçen kişiler, aniden karşılaştıkları keçileri kayda aldı. Görüntüler, hayvanların karayolunun yakınlarına kadar geldiğini ve doğal yaşamın bölgedeki varlığını somut biçimde ortaya koyduğunu gösterdi. Kaydedenler, durumu fotoğraf ve video ile belgelendirirken, hayvanların insanlara zarar vermeden uzaklaştıkları kaydedildi.

bölgesel yaban hayatı açısından önemi:

Dağ keçilerinin karayoluna yakın noktalarda görülmesi, bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğini ve ekosistemin canlılığını işaret ediyor. Bu tür gözlemler, hem doğa severler için ilgi çekici anlar oluşturuyor hem de yerel yaşam alanlarının korunmasının önemini bir kez daha gündeme getiriyor. (TS-AT)

Tortum’da yabani dağ keçileri böyle görüntülendi