Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan yangında 88 yaşındaki kadın güvenli bölgeye çıkarıldı

Karşıyaka Mahallesi'nde yangın: yaşlı kadın kurtarıldı

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Öğretmen Hanifi Yaldız Sokak üzerinde bulunan altı dükkanlı, üç katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, üst kata sıçrarken bu katta yalnız yaşayan E.K. (88) isimli kadın evde mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kadın kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin kontrolüne alındı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekiplerin koordineli çalışması, bina sakinlerinin tahliyesi ve sağlık ekiplerinin hazır bulunması sürecin yönetilmesinde rol oynadı.

hasar ve soruşturma:

Yangında maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE BİR EVDE HENÜZ SEBEBİ BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI ÇIKAN YANGINDA ALT KATTA MAHSUR KALAN YAŞLI KADIN, EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.