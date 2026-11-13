Acı haber Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevine ulaştı: Binbaşı Orhun Pınar şehit oldu

malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterin şehidi ailesine bildirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadet haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevine bildirildi.

babaevinde yas ve düzenlemeler:

Pınar ailesinin evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı; acılı aile için sokağa bir taziye çadırı kuruldu. Mahalle sakinleri yoğun bir yas atmosferi içinde taziyelerini iletti.

anma ve taziye ziyaretleri:

Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Pınar'ın arkadaşları ve vatandaşlar taziye ziyaretinde bulundu. Komşular ve tanıdıklar acıyı paylaşmak için babaevine akın etti.

MALATYA’DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN KARA PİLOT BİNBAŞI ORHUN PINAR’IN ŞEHADET HABERİ ANKARA'DAKİ BABAEVİNE ULAŞTI.