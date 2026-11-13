Dolar 50,2707 +0,08%
Euro 55,6171 -0,24%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.273,76 -2,97%
EUR/USD 1,1058 -0,29%
Brent Petrol 95,77 +3,24%
--°

Acı haber Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevine ulaştı: Binbaşı Orhun Pınar şehit oldu

Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşen kara pilotu Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadet haberi, Ankara Sincan'daki babaevine ulaştı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 00:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Acı haber Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevine ulaştı: Binbaşı Orhun Pınar şehit oldu

malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterin şehidi ailesine bildirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadet haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevine bildirildi.

babaevinde yas ve düzenlemeler:

Pınar ailesinin evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı; acılı aile için sokağa bir taziye çadırı kuruldu. Mahalle sakinleri yoğun bir yas atmosferi içinde taziyelerini iletti.

anma ve taziye ziyaretleri:

Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Pınar'ın arkadaşları ve vatandaşlar taziye ziyaretinde bulundu. Komşular ve tanıdıklar acıyı paylaşmak için babaevine akın etti.

MALATYA’DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN KARA PİLOT BİNBAŞI ORHUN PINAR’IN ŞEHADET...

MALATYA’DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN KARA PİLOT BİNBAŞI ORHUN PINAR’IN ŞEHADET HABERİ ANKARA'DAKİ BABAEVİNE ULAŞTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziemir'de aileyi yasa boğan şehit haberi
images

Sincan'da babaevine şehadet haberi ulaştı, mahalle bayraklarla yas tuttu
images

Yerelin sesi ödüllerle taçlandı: Alanya'da medya başarısı
images

Malatya'da helikopter kazasında 4 şehit: isimleri Milli Savunma Bakanlığı açıkla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdemli'de tüfekli saldırı: bir kadın öldü, saldırgan ağır yaralandı

Lodos gece yarısı ağacı ikiye böldü, Hamidiye'de sokak ulaşıma kapandı

Gaziemir'de aileyi yasa boğan şehit haberi

Görev uçuşunda kaza: Malatya Samanköyü'nde S-70 tipi helikopterde 4 asker şehit

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi