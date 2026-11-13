Munzur Gözeleri ve Ziyaret köyünde ayıların yerleşimlere inmesi trafik riskini artırdı

bölgede gözlemlenen durum:

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyü ve Munzur Gözeleri çevresinde son günlerde ayıların yerleşim yerlerine yaklaştığı görüldü. Yiyecek arayışıyla bölgeye inen ayılar, çöp konteynerlerini karıştırıp devirdiği anlarda görüntülendi; bu durum yaban hayatındaki hareketliliğin arttığını gösteriyor.

trafik ve güvenlik endişeleri:

Ayıların, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içinde ana kara yoluna sık sık çıkması, hem bölge sakinlerinde hem de güzergahı kullanan sürücülerde tedirginlik yarattı. Özellikle akşam ve gece saatlerinde aniden yola çıkan hayvanların varlığı, trafik güvenliği açısından somut bir risk teşkil ediyor.

vatandaşlara ve sürücülere uyarılar:

Yetkililer ve bölge kaynakları, yaban hayvanlarının yaşam alanlarından geçen sürücülerin hızlarını düşürerek dikkatli seyretmeleri gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlara ise çöp ve gıda atıklarını açıkta bırakmamaları, ayılara yaklaşmamaları ve onlara yiyecek vermemeleri uyarısı yapılıyor. Bu önlemler, hem insan güvenliğini hem de ayıların doğal davranışlarının bozulmamasını amaçlıyor.

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİNDE YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞAN AYILAR, HEM VATANDAŞLARI HEM DE SÜRÜCÜLERİ TEDİRGİN EDİYOR.