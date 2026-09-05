Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Doğanşehir'de D850-10 karayolunda kontrolden çıkan otomobil toprak alana savruldu: 2 yaralı

Doğanşehir'de D850-10 karayolunun 48. km'sinde 10.45'te 02 AEY 129 plakalı otomobil savruldu; sürücü Hüseyin Balçık ile yolcu Aydın Özdemir yaralandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Doğanşehir'de D850-10 karayolunda kontrolden çıkan otomobil toprak alana savruldu: 2 yaralı

kaza detayları:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, D850-10 karayolu Malatya istikameti 48. kilometresinde saat 10.45 civarında yaşandı. Sürücü Hüseyin Balçık (43) yönetimindeki 02 AEY 129 plakalı otomobil, Malatya yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki toprak alana savruldu.

yaralıların durumu:

Kazada araçta bulunan sürücü Hüseyin Balçık ile yolcu Aydın Özdemir (40) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de hastaneye sevk etti. Yaralıların tedavileriyle ilgili detaylı sağlık bilgisi yetkililer tarafından paylaşılmadı.

güncel işlem ve soruşturma:

Kaza yerine intikal eden güvenlik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Trafik akışı, kazanın yaşandığı noktada kontrollü olarak sağlanırken, kazanın oluş nedenine ilişkin teknik ve görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda soruşturma sürdürülecek.

OTOMOBİL, MALATYA İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDEYKEN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ...

OTOMOBİL, MALATYA İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDEYKEN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLUN SAĞINDAKİ TOPRAK ALANA SAVRULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü
images

Amasya'da traktör şarampole yuvarlandı: bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yara...
images

gıdı estetiği sonrası nefes borusu açılamayınca acil trakeostomi uygulandı
images

Dover'da maskeli göstericiler limana giden yolları kapattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şükrü Saraçoğlu önünde coşku: Fenerbahçe taraftarı derbiye akın etti

teknofest finallerinde kacır: terminal istanbul'un ilk fazı bu ay başlıyor

Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü

Boyraz: tso kaynakları esnaf için kullanılmalı, değişim zamanı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti