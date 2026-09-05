Doğanşehir'de D850-10 karayolunda kontrolden çıkan otomobil toprak alana savruldu: 2 yaralı

kaza detayları:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, D850-10 karayolu Malatya istikameti 48. kilometresinde saat 10.45 civarında yaşandı. Sürücü Hüseyin Balçık (43) yönetimindeki 02 AEY 129 plakalı otomobil, Malatya yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki toprak alana savruldu.

yaralıların durumu:

Kazada araçta bulunan sürücü Hüseyin Balçık ile yolcu Aydın Özdemir (40) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de hastaneye sevk etti. Yaralıların tedavileriyle ilgili detaylı sağlık bilgisi yetkililer tarafından paylaşılmadı.

güncel işlem ve soruşturma:

Kaza yerine intikal eden güvenlik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Trafik akışı, kazanın yaşandığı noktada kontrollü olarak sağlanırken, kazanın oluş nedenine ilişkin teknik ve görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda soruşturma sürdürülecek.

OTOMOBİL, MALATYA İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDEYKEN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLUN SAĞINDAKİ TOPRAK ALANA SAVRULDU.