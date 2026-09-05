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Hirfanlı baraj gölü genç yelkencilere ev sahipliği yapıyor

Hirfanlı Baraj Gölü, TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Optimist yarışlarına ev sahipliği yapıyor; 9 ilden 75 genç sporcu sıcak havada kıyasıya mücadele ediyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:31

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hirfanlı baraj gölü genç yelkencilere ev sahipliği yapıyor

Bozkırda yelken heyecanı:

Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Optimist Yelken Yarışları’na ev sahipliği yapıyor. Organizasyona 9 farklı ilden 75 sporcunun katılması, bölgenin su sporları potansiyelinin gençler tarafından da hızla keşfedildiğini gösteriyor. Sıcak hava koşullarına rağmen sporcuların kıyasıya mücadelesi dikkat çekiyor.

organizasyon ve destek:

Yarışlar Kırşehir Valiliği, Kaman Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve AHİKA’nın destekleriyle düzenleniyor. Etkinlik hem yerel altyapıyı görünür kılıyor hem de Hirfanlı Baraj Gölü’nün tanıtımına katkı sağlıyor. Bölgedeki yetkililer, yarışları gençlerin spor yapmasını teşvik eden bir fırsat olarak değerlendiriyor.

vali murat sefa demiryürek'in değerlendirmesi:

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Hirfanlı Baraj Gölü’nün önemine vurgu yaparak gölün yaklaşık 263 kilometrekarelik yüzölçümü ve 6 milyar metreküplük su hacmi gibi verilerini paylaştı. Vali Demiryürek ayrıca, "Burası adeta küçük bir iç deniz. İstiyoruz ki bu nimetten çocuklarımız ve gençlerimiz istifade etsinler. Kurulan yelken kulübümüzle birlikte Anadolu Yelken Ligi’ne iştirak ettik. İki yıldır yarışlara ev sahipliği yapıyoruz" sözleriyle bölgenin uzun vadeli spor yatırımlarına dair beklentileri özetledi. Vali, başlangıçta 33 sporcu ile başlanan çalışmanın her geçen gün genişlediğini ve ailelerin desteğinin etkinlik için belirleyici olduğunu da ifade etti.

sporcuların deneyimi ve hedefleri:

Yarışlara katılan genç isimler Ertuğrul Eymen ve Yusuf Kaan İlhan, Kırşehir’de bulunmaktan memnun olduklarını belirtti. Sporcular, Hirfanlı Baraj Gölü’nün sağladığı farklı deneyimin ön yargıları kırdığını ve yelken yapmanın keyifli olduğunu söyledi. Organizasyondaki hedef, yarışlarda derece almak kadar Anadolu Yelken Ligi’nde kalıcı başarılar elde etmek ve bölgedeki yelken kültürünü güçlendirmek olarak öne çıkıyor.

Turnuva boyunca sporcuların performansı, ailelerin ve yerel destekçilerin katkısı ile birleşerek Hirfanlı Baraj Gölü’nü Türkiye’nin dikkat çeken iç su sporları merkezlerinden biri haline getirme potansiyelini gösteriyor.

KIRŞEHİR’İN KAMAN İLÇESİNDE BULUNAN HİRFANLI BARAJ GÖLÜ, TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU (TYF) ANADOLU...

KIRŞEHİR’İN KAMAN İLÇESİNDE BULUNAN HİRFANLI BARAJ GÖLÜ, TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU (TYF) ANADOLU YELKEN LİGİ 3. AYAK OPTİMİST YELKEN YARIŞLARI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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