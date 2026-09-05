Erzurumspor evinde oyun üstünlüğünü gole çevirdi

Erzurumspor 1 - 0 Konyaspor (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı Ev sahibi Erzurumspor FK'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin erken bölümünde yaşanan bir sıra dışı atak ve hemen ardından gelen gol, mavi-beyazlı ekibin devreye önde girmesini sağladı.

ilk yarının kilit anları:

14. dakikada sağ kanattan gelen ortada Orhan Ovacıklı'nın pasında arka direkte Nihad Mujakic topu içeri çevirdi; penaltı noktasında Brandon Baiye'nin vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı çıkardı. Bu müdahale Konyaspor adına önemli bir fırsatın kaçmasına neden oldu.

17. dakikada ise Guram Giorbelidze'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren Tozlu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maçın tek golü geldi. Bu gol Erzurumspor'a ilk yarıda önemli bir avantaj sağladı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Guram Giorbelidze, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Matija Orbanic, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahim Yalatif Diabate, Miguel Cardoso, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzaza

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Arthur Masuaku, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Jackson Muleka, Diogo Gonçalves, Ebrima Colley, Enis Destan

Yedekler: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Uğurcan Yazgılı, Deniz Türüç, Chidozie Awaziem, Ömer Çobanoğlu, Mostafa Muhammed, Emir Bars, Jean-Luc Dompe, Rajmund Toth

Teknik Direktör: İlhan Palut

oyun yorumu ve notlar:

Erzurumspor ilk yarıda kanatlardan etkili bindirmelerle tehlike yarattı; Giorbelidze'nin sol kanattan ortası golü getiren en net hamleydi. Konyaspor ise 14. dakikadaki hücumda penaltı pozisyonuna yaklaşsa da Bahadır'ın kurtarışı puanın Konyaspor'a dönmesini engelledi. İlk yarıda ayrıca Konyaspor'dan Rayyan Baniya, Jackson Muleka ve Marko Jevtovic sarı kart gördü; bu durum ikinci yarıda takımın disiplinini etkileme potansiyeli taşıyor.

İkinci yarıda oyun düzeni ve bireysel mücadelelerin sonucu belirleyici olacaktır; Erzurumspor sahadaki avantajını korumaya çalışırken Konyaspor'un reaksiyon arayışı maça denge getirebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA KONYASPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI MAVİ-BEYAZLI EKİBİNİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.