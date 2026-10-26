Akbank sendikasyonunu güçlü talep ile yenileyerek uzun vadeli güveni pekiştirdi

İşlemin detayları:

Akbank, Ekim 2026’da vadesi gelecek sendikasyon kredisini yeniledi. İşlem 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vadeli olmak üzere toplam 6 dilimden oluştu ve kredinin toplam tutarı 542 milyon ABD doları karşılığı olarak açıklandı. Kredi, Euro ve ABD doları para birimlerinden oluşuyor.

vade, maliyet ve dilimler:

Dilimin vade ve maliyetleri şu şekilde belirlendi: 1 yıl vadeli dilimlerin maliyeti SOFR+ yüzde 1,25 ve Euribor+ yüzde 1; 2 yıl vadeli dilimlerin maliyeti SOFR+ yüzde 1,75 ve Euribor+ yüzde 1,45; 3 yıl vadeli dilimin maliyeti ise SOFR+ yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca yenilenen sendikasyonda 2 ve 3 yıllık dilimlerin, Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında uygun kredilere kullandırılması yönünde karar alındı.

katılım, sürdürülebilirlik ve banka yorumu:

Akbank açıklamasında, söz konusu işleme 19 ülkeden 5’i yeni olmak üzere 37 banka tarafından toplam 891 milyon doların üzerinde taleple katıldığı belirtildi. Banka, bu sonuçların Türkiye’nin makroekonomik istikrarına, Türk bankacılık sisteminin dayanıklılığına ve Akbank’a duyulan güvene işaret ettiğini vurguladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, "Ekim 2025 sendikasyon kredimizin 1 yıl vadeli dilimini toplam 542 milyon ABD doları karşılığı bir tutarla ve yüzde 107 oranında yeniledik. Öte yandan, 3 yıl vadeye bu yıl da güçlü ilginin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyduk. Kredimizin yüzde 45’inin 2 ve 3 yıllık dilimlerden oluşmasıysa, uluslararası yatırımcıların Akbank’a uzun vadeli güvenlerinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Üstelik 2 ve 3 yıllık dilimlerin Sürdürülebilir Finans Çerçevemize uygun kullandırılacak olmasıyla da sürdürülebilirlik stratejimizi kararlılıkla ileri taşımayı sürdürdük. Uluslararası bankalardan gelen güçlü talep ve yüksek katılım, Akbank’a duyulan güvenin yanı sıra Türk ekonomisinin ve bankacılık sektörünün sağlam temellerine olan inancı bir kez daha teyit etti. Bu işlemin sektörümüz açısından da referans niteliği taşıyarak uluslararası piyasalara güçlü bir mesaj verdiğine inanıyoruz. Katılımcı tüm bankalara teşekkür ederiz" dedi.

KAAN GÜR