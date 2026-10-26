Karabük terminalinde yenilenen lokanta ekonomik tabldotla yolcuların yanında

Karabük terminal lokantası:

Karabük Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yer alan Belediye Terminal Lokantası, yenileme çalışmaları sonrası modern bir görünüme kavuştu. Lokanta, hem kent sakinlerine hem de terminali kullanan yolculara yönelik ekonomik yemek alternatifleri sunmayı amaçlıyor.

menü ve hizmet detayları:

İşletmede sunulan tabldot menüler; çorba, sulu yemek, pilav ve tatlı seçeneklerinden oluşuyor. Ayrıca sabahları için börek de bulunuyor. Bu düzenleme ile vatandaşlara hızlı, doyurucu ve bütçe dostu öğün imkânı sağlanıyor.

belediye hedefleri ve hijyen vurgusu:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yapılan yenileme çalışmalarının hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Başkan Çetinkaya, lokantada hijyen standartlarının korunmasının ve vatandaşlara güvenilir gıda sunulmasının öncelikli olduğunu ifade etti. Belediye, sunulan tabldot hizmetiyle kent ekonomisine uygun, güvenilir ve erişilebilir yemek seçeneği sağlamayı amaçlıyor.

Yenilenen mekan ve düzenlenen menü yapısıyla Terminal Lokantası, kısa süre içinde hem yerel halkın hem de yolcuların günlük yemek ihtiyacını karşılayabilecek bir seçenek olarak konumlanıyor.

KARABÜK BELEDİYESİ TERMİNAL LOKANTASI, HİJYEN ŞARTLARINA UYGUN HAZIRLANAN YEMEKLERİ VE EKONOMİK FİYATLI TABLDOT MENÜLERİYLE VATANDAŞLARA HİZMET VERİYOR.