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Çolakoğlu Metalurji EuroBLECH ve ANKIROS'ta teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerini sergiledi

80 yılı aşkın deneyimiyle Çolakoğlu Metalurji, EuroBLECH 2026 ve ANKIROS 2026'da teknoloji, sürdürülebilirlik ve iş birliği odaklı çözümlerini tanıttı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çolakoğlu Metalurji EuroBLECH ve ANKIROS'ta teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerini sergiledi

fuarlarda sergilenen odak alanları:

Çolakoğlu Metalurji, 80 yılı aşkın üretim deneyimini Hannover ve İstanbul’da düzenlenen iki önemli fuarda sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Şirket, ürün, teknoloji ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarını hem ulusal hem de uluslararası katılımcılara aktardı.

katılım detayları ve stand bilgileri:

Firma, Almanya’nın Hannover kentinde 20-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen EuroBLECH 2026’da Salon 17, B34 numaralı standında ziyaretçilerini karşıladı. İstanbul Fuar Merkezi’nde 22-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 17. Uluslararası ANKIROS 2026 etkinliğinde ise 5. Salon, F100 numaralı alanda yer aldı. Her iki organizasyon, mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesi için önemli bir zemin sundu.

mesaj ve hedefler:

Çolakoğlu Metalurji Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Erdem fuar değerlendirmesinde, EuroBLECH ve ANKIROS’ın mevcut iş birliklerini geliştirmek ve yeni fırsatları değerlendirmek açısından verimli platformlar olduğunu belirtti. Erdem, 80 yılı aşkın deneyim ve teknolojik altyapıyla geliştirilen çözümlerin ulusal ve uluslararası sektör profesyonelleriyle paylaşılmasından memnuniyet duyduklarını, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağa alan yaklaşımla çelik sektörünün geleceğine katkı sağlamayı sürdürdüklerini vurguladı.

Şirketin fuar katılımları, sektör paydaşlarıyla ilişkilerin derinleştirilmesi, yeni iş birliklerinin oluşturulması ve teknolojik yetkinliklerin farklı pazarlarda tanıtılması hedeflerine hizmet ediyor. Bu etkinlikler aracılığıyla Çolakoğlu Metalurji, hem mevcut müşterilerle temaslarını güçlendirmeyi hem de potansiyel ortaklıkları değerlendirmeyi amaçladı.

ÇOLAKOĞLU METALURJİ, HANNOVER VE İSTANBUL&#039;DA DÜZENLENEN EUROBLECH 2026 VE ANKIROS 2026 FUARLARINDA...

ÇOLAKOĞLU METALURJİ, HANNOVER VE İSTANBUL'DA DÜZENLENEN EUROBLECH 2026 VE ANKIROS 2026 FUARLARINDA ÜRÜN VE ÇÖZÜMLERİNİ TANITTI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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