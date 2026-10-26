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Küçükdibekdere'ye kapsamlı altyapı çalışması: kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileniyor

MUSKİ, Milas Küçükdibekdere'de 3 bin metrelik kanalizasyon hattı ile 2 bin 500 metrelik içme suyu şebekesini yeniliyor; 700 metre tamamlandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Berk Doğan

Küçükdibekdere'ye kapsamlı altyapı çalışması: kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileniyor

Küçükdibekdere'de altyapı çalışmaları hızla ilerliyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Milas Küçükdibekdere Mahallesi'nde kanalizasyon hattı bulunmayan bölgeye 3 bin metrelik kanalizasyon hattı imalatı ve ekonomik ömrünü tamamlayan 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

çalışmanın kapsamı:

MUSKİ ekipleri, kanalizasyon hattı olmadığı için yaşanan fosseptik taşmaları ve sokaklara akan evsel atık suları önlemek amacıyla toplam 3 bin metre kanalizasyon hattı inşa ediyor. Projenin şu ana kadar 700 metresi tamamlandı ve kalan kısmın bitirilmesiyle çevresel olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Aynı zamanda mahallede sık sık arızalanan ve vatandaşların arazilerinden geçen 2 bin 500 metrelik içme suyu şebeke hattı da yenileniyor. Yenileme çalışması tamamlandığında arızalar azalacak ve mahalle sakinlerine daha kesintisiz bir su hizmeti sunulacak.

yetkililerin ve muhtarın değerlendirmesi:

MUSKİ İşletmeler Birinci Bölge Daire Başkanlığı Milas Şube Müdürü Çetin Korkut, "Daha önceleri evlerimizin giderlerinin hepsi yollara akıyordu. Halkın sağlığı açısından endişe uyandırıyordu. Bu yüzden biz de keşiflerini yapıp kanalizasyon hatlarını yenilemeye başladık. Yeni kanalizasyon hatlarımızın yaklaşık 700 metrelik imalatını tamamlamış bulunmaktayız. Toplamda 3 bin metrelik kanalizasyon hattımızla 2500 metrelik içme suyu hattımızı yenileyip Dibekdere mahallemizdeki halkımızı rahata kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

saha etkisi ve beklentiler:

Çalışmalar tamamlandığında mahallede günlük yaşamı olumsuz etkileyen kötü koku, fosseptik taşmaları ve yol üzerindeki atık su birikintileri büyük ölçüde ortadan kalkacak. İçme suyu hattındaki yenileme ise arıza kaynaklı su kesintilerinin azalmasını sağlayarak sakinlere daha güvenilir bir şebeke sunacak.

Küçükdibekdere Mahallesi Muhtarı Serkan Boncuk ise yaklaşık 7-8 yıldır süren kanalizasyon talebinin karşılanmasına dair memnuniyetini dile getirerek, "Bizim mahallemde sokak aralarında ufak tefek kalıntılar var. Bunlarla ilgili sağlık sıkıntıları oluyor. MUSKİ burada bir çalışma yapıyor şu anda. Çok mutlu ettiler bizi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras, yapacağım dedi, yaptı" diye konuştu.

Projeler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Muğla genelinde altyapı ihtiyaçlarına öncelik verme talimatları doğrultusunda yürütülüyor ve tamamlandığında mahalle halkına uzun vadeli fayda sağlaması bekleniyor.

MİLAS KÜÇÜKDİBEKDERE’DE 5 BİN 500 METRELİK ALTYAPI YATIRIMI

MİLAS KÜÇÜKDİBEKDERE’DE 5 BİN 500 METRELİK ALTYAPI YATIRIMI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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