Kartepe'de havaya savrulan motosiklet sürücüsünün çarpışma görüntüleri

Kartepe'de otomobille motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle havaya savrularak yere düştüğü görülüyor.

Kaza anı ve görüntüler:

Kaza, Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kamera kayıtları çarpışmanın şiddetini ve sürücünün savrulmasını net şekilde kaydetti; görüntüler olayın hızlı geliştiğini ortaya koyuyor.

Müdahale ve olay yeri:

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü stabilize ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenini netleştirmek için çalışma yürütüyor.

Olayla ilgili detaylar, yetkililerin yapacağı değerlendirmelerin ardından netleşecek; güvenlik kamerası görüntüleri ise kazanın seyrini belgeleyen önemli bir delil niteliği taşıyor.

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN HAVAYA SAVRULARAK YERE DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.