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Ayvaniye elmasının dayanıklı hasadı sürüyor

Sivas'ın Gürün ilçesine özgü Ayvaniye elmasının hasadı sürüyor; doğal kabuk yağı sayesinde dalda olgunlaştıktan sonra aylara varan tazelik sağlıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:40

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ayvaniye elmasının dayanıklı hasadı sürüyor

Hasat devam ediyor:

Sivas’ın Gürün ilçesinin tescilli lezzetlerinden Ayvaniye elmasının hasadı sürüyor. Dalında olgunlaştıktan sonra da tazeliğini koruyan bu elma, altı ay raf ömrü ile öne çıkıyor. Kabuğundaki doğal yağ özelliği sayesinde diğer elmalara kıyasla daha uzun süre bozulmadan tüketilebiliyor; hem görünümü hem de tadıyla yöre üreticilerinin tercihi olmaya devam ediyor.

Ayvaniye elmasının öne çıkan özellikleri:

Elmanın tat ve kızarıklığı, bölgedeki gece-gündüz sıcaklık farkından kaynaklandığı için kendine has bir profil sunuyor. Kabuğunun yağlı dokusu koruyucu bir katman oluşturarak nem kaybını ve çürüme riskini azaltıyor. Ayrıca bu cinsin coğrafi yayılımı sınırlı; Gürün ilçesinden başka bir yerde yetişmiyor.

Üreticinin gözlemleri:

20 yıldır elma üreticiliği yapan Halit Yiğittürk, Ayvaniye elmasının kendine has tat ve kokusu olduğunu söyleyerek: "Ayvaniye elmasını diğer elmalardan ayıran en büyük özelliği raf ömrünün uzun olması. Tat ve koku olarak kendine has bir lezzeti vardır. Lezzetini ve kızarıklığını gece ve gündüz yaşanan sıcaklık farkından alıyor. Gürün ilçesinden başka bir yerde yetişmiyor" dedi.

ÜRETİCİ HALİT YİĞİTTÜRK

ÜRETİCİ HALİT YİĞİTTÜRK

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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