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Doğaseverler Nysa'da Atatürk'ü yürüyüşle andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10 Kasım yürüyüşünde doğaseverler Nysa Antik Kenti ile Acharaka arasındaki 5 km'yi tamamlayıp Atatürk'ü andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğaseverler Nysa'da Atatürk'ü yürüyüşle andı

Aydın'da 10 Kasım yürüyüşü doğayla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 88'inci yılı anısına düzenlenen Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü'nde doğaseverler Sultanhisar'da bir araya geldi.

etkinlik rotası ve programı:

Yürüyüşün rotası Sultanhisar'da bulunan Nysa Antik Kenti ile Acharaka Kutsal Alanı arasındaki 5 kilometrelik parkurdu. Etkinlik boyunca Atatürk'ün sevdiği marşlar seslendirildi, katılımcılar çekilen fotoğraflarla günü ölümsüzleştirdi.

belediye desteği ve katılımcı görüşleri:

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personelleri parkur boyunca katılımcılara eşlik ederek bölge hakkında bilgi verdi. Dünyaca ünlü Nysa Antik Kenti ile Acharaka Kutsal Alanı'nın ziyaret edildiği trekkingte doğaseverler ve sporcular unutulmaz bir gün yaşadı. Vatandaşlar, Aydın'ın eşsiz doğal ve tarihi güzellikleriyle sağlık dolu bir gün geçirdiklerini belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN “ATA’YA...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN “ATA’YA SAYGI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ”NDE DOĞASEVERLER, SULTANHİSAR’DAKİ NYSA ANTİK KENTİ İLE ACHARAKA KUTSAL ALANI ARASINDA 5 KİLOMETRELİK PARKURU TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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