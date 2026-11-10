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Minik kahramanlara moral eli: üniversitelilerle hastanede buluşma

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GAÜN öğrencileri ve animatörlerle lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret ederek onlara hediyeler ve moral verdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik kahramanlara moral eli: üniversitelilerle hastanede buluşma

Minik kahramanlara moral eli

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinin de katılımıyla GAÜN Çocuk Hastanesi bünyesindeki Çocuk Onkoloji ve Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyaret, hem hasta çocuklarla birebir ilgilenmeyi hem de moral ve neşe aşılamayı amaçladı.

ziyaretin detayları:

Başkan Tahmazoğlu'na üniversiteli gençlerin yanı sıra Şahincan ve Nasrettin Hoca animatörleri eşlik etti. Animatörlerin gösterileriyle neşeli anlar yaşayan çocuklara boyama seti ve boyama kitapları hediye edildi. Ziyaret sırasında öğrenci gönüllüler de miniklerle sohbet edip onlarla oyunlar oynayarak zaman geçirdi.

Hastane personeliyle koordineli gerçekleştirilen etkinlikte, aileler ve sağlık ekipleri de ziyaretin çocuklara moral açısından olumlu katkı sağladığını belirtti. Tahmazoğlu, çocuklarla yakından ilgilenip onların sıcaklığını hissetirmeye çalıştı.

başkanın mesajı:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ziyaretin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Sevgiyle uzatılan bir elin, paylaşılan güzel bir anın ve içten bir tebessümün çok kıymetli olduğuna inanıyoruz." Tahmazoğlu, lösemiyle mücadele eden miniklerin yüzlerindeki tebessümün kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti ve tüm evlatlara acil şifalar diledi.

Ziyaret, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek hasta çocuklara psikososyal destek sağlamasının örneği olarak kayda geçti. Belediye ve üniversite iş birliğinin benzer etkinliklerle sürdürülmesi planlanıyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE...

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAÜN) ÇOCUK HASTANESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÇOCUK ONKOLOJİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARI ZİYARET EDEREK MİNİK HASTALARA MORAL VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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