Dolar 50,2277 +0,02%
Euro 56,1710 -0,26%
Bist 11.681,50 -0,27%
Altın Gram 6.548,41 -1,44%
EUR/USD 1,1186 -0,29%
Brent Petrol 89,72 -3,08%
--°

Kireç Mahallesi'nde afet için yapılan evler yağışla tehdit altında

Kireç Mahallesi'nde yoğun yağış sonrası gevşeyen istinat duvarının afet evlerine dayanması nedeniyle risk tespit edilip 20 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:29

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 16:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kireç Mahallesi'nde afet için yapılan evler yağışla tehdit altında

Kireç Mahallesi'nde afet için yapılan evler yağışla tehdit altında

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Kireç Mahallesi'nde önceki gün etkili olan şiddetli yağış sonrası, afet evlerinin hemen arkasında bulunan istinat duvarı gevşeyerek binaya yaslandı. Duvarın binanın üzerine yaslanması ve yıkılma riski nedeniyle bölgedeki 20 daire tedbir amaçlı boşaltıldı ve sakinlere alternatif yerleştirme çalışmaları başlatıldı.

olay nasıl gelişti:

Yağışların neden olduğu toprak kayması ve zemindeki gevşeme, istinat duvarının yerinden oynamasına yol açtı. Duvarın binaya yaslanması hem yapısal hasar hem de anlık çökme riski oluşturduğundan yetkililer bölgeyi güvenlik gerekçesiyle tahliye etti. Olayın ardından yapılan ilk tespitlerde duvarın yıkılma tehlikesi taşıdığı bildirildi ve binalarda oturanların güvenliği öncelikli olarak ele alındı.

sakinlerin uyarıları ve tepkileri:

Afet evleri sakinlerinden Remzi Cömert, duvarın uzun süredir tehlike arz ettiğini ve defalarca ilgili kurumlara başvurduklarını söyledi: "Fazla yağmur yağdığı zaman acaba duvar yıkılacak mı diye korku yaşıyorduk. Bu durum yaşanmadan önlem alınamaz mıydı? Defalarca bu durumla ilgili şikayette bulunduk. Önlem almak için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Başta Şalpazarı Belediyesi olmak üzere her yere başvurduk. Ama bir türlü sorun çözülemedi."

Afet evlerinde 10 yıldır oturduğunu belirten Barış Mercan da 2023 yılında duvarda oynama olduğunu bildirip yetkililere dilekçe verdiklerini anlattı: "AFAD’dan geldiler duvarın yıkılmayacağını, hiçbir şey olmayacağını söylediler. Burada 100 tane öğrenci var. Öğrenci yurdu bulunuyor, burada. O öğrencilere bir şey olsa bunun hesabını kim verecek? Şimdi geldiler, bize 'Evleri boşaltın' diyorlar. Zamanında afet için yapılan evler şimdi afete uğradı."

Mahalle sakinleri yetkililerden kalıcı çözüm beklerken, bölgede yapılacak güçlendirme ve hasar tespiti çalışmaları önümüzdeki günlerde hızlandırılacak. Yetkililerin risk değerlendirmeleri ve alınacak teknik tedbirler, hem tahliye edilen hane sakinlerinin yeniden yerleşimi hem de benzer olayların önlenmesi açısından belirleyici olacak.

AFET EVLERİ SAKİNLERİNDEN REMZİ CÖMERT

AFET EVLERİ SAKİNLERİNDEN REMZİ CÖMERT

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yozgat’ta beyazın ilk dokunuşu: kent kışı karşıladı
images

Beşevler’de kanalizasyon hattı yenileniyor
images

Jandarma arama kurtarma timi Atatürk viyadüğünde saygı inişi gerçekleştirdi
images

Kıyı odunları ve atık camlar COP31'te Samsun'un biyoçeşitlilik hikâyesini sanatl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah'ta denetimler: güvenilir gıda için aralıksız çalışma

Karadeniz'de teknoloji girişimlerinin ticarileşme rotası çiziliyor

Organik ürün satışında güvenin gözetildiği denetimler

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı