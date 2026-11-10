Kireç Mahallesi'nde afet için yapılan evler yağışla tehdit altında

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Kireç Mahallesi'nde önceki gün etkili olan şiddetli yağış sonrası, afet evlerinin hemen arkasında bulunan istinat duvarı gevşeyerek binaya yaslandı. Duvarın binanın üzerine yaslanması ve yıkılma riski nedeniyle bölgedeki 20 daire tedbir amaçlı boşaltıldı ve sakinlere alternatif yerleştirme çalışmaları başlatıldı.

olay nasıl gelişti:

Yağışların neden olduğu toprak kayması ve zemindeki gevşeme, istinat duvarının yerinden oynamasına yol açtı. Duvarın binaya yaslanması hem yapısal hasar hem de anlık çökme riski oluşturduğundan yetkililer bölgeyi güvenlik gerekçesiyle tahliye etti. Olayın ardından yapılan ilk tespitlerde duvarın yıkılma tehlikesi taşıdığı bildirildi ve binalarda oturanların güvenliği öncelikli olarak ele alındı.

sakinlerin uyarıları ve tepkileri:

Afet evleri sakinlerinden Remzi Cömert, duvarın uzun süredir tehlike arz ettiğini ve defalarca ilgili kurumlara başvurduklarını söyledi: "Fazla yağmur yağdığı zaman acaba duvar yıkılacak mı diye korku yaşıyorduk. Bu durum yaşanmadan önlem alınamaz mıydı? Defalarca bu durumla ilgili şikayette bulunduk. Önlem almak için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Başta Şalpazarı Belediyesi olmak üzere her yere başvurduk. Ama bir türlü sorun çözülemedi."

Afet evlerinde 10 yıldır oturduğunu belirten Barış Mercan da 2023 yılında duvarda oynama olduğunu bildirip yetkililere dilekçe verdiklerini anlattı: "AFAD’dan geldiler duvarın yıkılmayacağını, hiçbir şey olmayacağını söylediler. Burada 100 tane öğrenci var. Öğrenci yurdu bulunuyor, burada. O öğrencilere bir şey olsa bunun hesabını kim verecek? Şimdi geldiler, bize 'Evleri boşaltın' diyorlar. Zamanında afet için yapılan evler şimdi afete uğradı."

Mahalle sakinleri yetkililerden kalıcı çözüm beklerken, bölgede yapılacak güçlendirme ve hasar tespiti çalışmaları önümüzdeki günlerde hızlandırılacak. Yetkililerin risk değerlendirmeleri ve alınacak teknik tedbirler, hem tahliye edilen hane sakinlerinin yeniden yerleşimi hem de benzer olayların önlenmesi açısından belirleyici olacak.

AFET EVLERİ SAKİNLERİNDEN REMZİ CÖMERT