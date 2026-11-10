Çiftlik Mahallesi'nde 2 bin ağaçla mahalleye yeni yaşam

Arguvan'da ağaçlandırma çalışması:

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde mahalle sakinlerinin girişimiyle gerçekleştirilen çalışmada 2 bin ağaç toprakla buluşturuldu. Projenin hedefi, mahallenin yeşil alanlarını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Yerel katılım ve uygulama:

Ağaç dikimi ile birlikte yürütülen sulama ve bakım çalışmaları, mahalle sakinlerinin aktif katılımıyla sürdürüldü. Çalışmalara Arguvan Belediyesi de destek vererek dikim ve sulama süreçlerine katkı sağladı.

Teşekkür ve sürdürülebilirlik çağrısı:

Çiftlik Mahallesi Dernek Başkanı Mehmet Uçar ve yönetim kurulu üyesi Aliseydi Ay, verilen destek nedeniyle Belediye Başkanı Ersoy Eren'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Eren, çevrenin korunmasının ve gelecek nesillere daha yeşil bir Arguvan bırakmanın önemine vurgu yaparak belediye olarak çevre çalışmalarına desteği sürdüreceklerini ifade etti. Dernek temsilcileri ise dikilen 2 bin ağacın korunması ve düzenli sulanmasının önemine dikkati çekti.

ARGUVAN’DA 2 BİN AĞAÇ DİKİLDİ