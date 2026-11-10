Dolar 50,2277 +0,02%
Euro 56,1710 -0,26%
Bist 11.680,60 -0,27%
Altın Gram 6.548,41 -1,44%
EUR/USD 1,1186 -0,29%
Brent Petrol 89,72 -3,08%
--°

Çiftlik Mahallesi'nde 2 bin ağaçla mahalleye yeni yaşam

Malatya'nın Arguvan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin başlattığı ağaçlandırma çalışmasında 2 bin ağaç dikildi; belediye destek verdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çiftlik Mahallesi'nde 2 bin ağaçla mahalleye yeni yaşam

Arguvan'da ağaçlandırma çalışması:

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde mahalle sakinlerinin girişimiyle gerçekleştirilen çalışmada 2 bin ağaç toprakla buluşturuldu. Projenin hedefi, mahallenin yeşil alanlarını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Yerel katılım ve uygulama:

Ağaç dikimi ile birlikte yürütülen sulama ve bakım çalışmaları, mahalle sakinlerinin aktif katılımıyla sürdürüldü. Çalışmalara Arguvan Belediyesi de destek vererek dikim ve sulama süreçlerine katkı sağladı.

Teşekkür ve sürdürülebilirlik çağrısı:

Çiftlik Mahallesi Dernek Başkanı Mehmet Uçar ve yönetim kurulu üyesi Aliseydi Ay, verilen destek nedeniyle Belediye Başkanı Ersoy Eren'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Eren, çevrenin korunmasının ve gelecek nesillere daha yeşil bir Arguvan bırakmanın önemine vurgu yaparak belediye olarak çevre çalışmalarına desteği sürdüreceklerini ifade etti. Dernek temsilcileri ise dikilen 2 bin ağacın korunması ve düzenli sulanmasının önemine dikkati çekti.

ARGUVAN’DA 2 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

ARGUVAN’DA 2 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yozgat’ta beyazın ilk dokunuşu: kent kışı karşıladı
images

Beşevler’de kanalizasyon hattı yenileniyor
images

Jandarma arama kurtarma timi Atatürk viyadüğünde saygı inişi gerçekleştirdi
images

Kıyı odunları ve atık camlar COP31'te Samsun'un biyoçeşitlilik hikâyesini sanatl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Edremit ortak payda ilan ediyor: 82'nci il için birlik çağrısı

İtfaiyenin müdahalesiyle direğe çarpan sürücü kurtarıldı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu