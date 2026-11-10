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COP31 başkanlığından kararlı mesaj: 196 ülke birlikte icraat bekliyor

COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'da 196 ülkeye birlik çağrısı yaparak temiz enerjiye geçişi ve enerji arz güvenliğini milli güvenlik meselesi vurguladı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:26

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Aslı Han

COP31 başkanlığından kararlı mesaj: 196 ülke birlikte icraat bekliyor

COP31 başkanlığı sonuna kadar kararlılıkla takip edecek:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen panelde COP31 Başkanlığı olarak sürecin arkasında duracaklarını söyledi. Kurum, toplantının amacının katılımcıların bilgi, tecrübe ve teknolojisini paylaşması ve somut sonuçlarla ayrılmak olduğunu belirtti.

Panelde Kurum, 196 ülkeye yönelik birlik çağrısını yineleyerek bu görevin sadece sözde kalmaması gerektiğini vurguladı. Yönetimsel sorumluluk gereği koltuklarda oturanların icraat üretmesinin beklendiğini ifade etti ve COP31 Başkanlığı olarak bu işi sonuna kadar takip edeceklerini kaydetti.

196 ülkeye birlik ve icraat çağrısı:

Kurum, toplantının küresel iklim gündeminde tarihin en kritik COP'larından biri olduğunu söyledi ve tüm tarafların toplantıdan güçlü bir mesajla ayrılmasının önemine dikkat çekti. Amacın, yeter denilen noktadan sonra somut adımlar atılması ve dünyaya samimi bir vizyon sunulması olduğunu belirtti.

Temiz enerji ve enerji arz güvenliğinin önemi:

Başkan Kurum, enerji arz güvenliğinin güncel krizlerle birlikte öne çıktığını belirtti ve her ülkenin kendi sınırları içinde temiz enerjiye ulaşmasının önemini vurguladı. Kurum, bu yaklaşımın krizlerin küresel yayılımını sınırlayacağını söyleyerek ülkelerin enerjiye erişimi bir milli güvenlik meselesi olarak ele almasını istedi.

Konuşmasında, ülkelere kendi enerjilerinde yetkinlik kazanmaları için irade gösterme çağrısında bulunan Kurum, COP31 Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacaklarını ve beklentilerin icraat odaklı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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