Haliliye kendi asfaltıyla ulaşım ağını güçlendiriyor

kendi üretimiyle yol konforunu artırma projesi

Haliliye Belediyesi, belediye kaynaklarını verimli kullanma hedefiyle başlattığı üretim odaklı altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın vizyonuyla hayata geçirilen Soğuk Asfalt Şantiyesi ve Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi, ilçede yol yapım ve bakım süreçlerinde belediyeyi daha bağımsız hale getiriyor.

tesis kapasitesi ve üretim süreci:

Tesise yapılan yatırım yaklaşık 200 milyon lira düzeyinde gerçekleştirildi. Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi saatte 10 ton üretim kapasitesine sahip olup, aynı zamanda 120 ton hammadde ve 30 ton emülsiyon depolama kapasisi sunuyor. Bu altyapı sayesinde belediye, ihtiyaç duyduğu asfalt emülsiyonunu kendi imkanlarıyla üretiyor ve malzeme tedarikinde dışa bağımlılığı azaltıyor.

Tesiste üretilen emülsiyonlar, belediyenin araçları ve kombi cihazlarıyla entegre edilerek sathi kaplama çalışmalarında doğrudan kullanılıyor. Bu yaklaşım, iş akışını kısaltırken lojistik maliyetlerini düşürüyor ve bakım onarım programlarının daha hızlı uygulanmasına olanak tanıyor.

saha uygulamaları ve yerel etki:

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kendi üretimleri olan asfaltla hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerde üstyapı çalışmalarını programlı şekilde yürütüyor. Sathi kaplama yöntemiyle gerçekleştirilen yol yenilemeleri, mahallelerin ulaşım standardını yükseltiyor ve vatandaşların günlük ulaşım konforuna doğrudan katkı sağlıyor.

Üretim merkezli yaklaşım, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlarken belediyeye ekonomik tasarruf da kazandırıyor. Kendi tesisinde üretim yapan Haliliye Belediyesi, saha planlamasını hızlandırarak acil müdahale gereken noktalarda daha çabuk çözüm üretebiliyor.

Genel olarak tesisin devreye alınması, ilçede yol altyapısının sürdürülebilir biçimde iyileştirilmesine zemin hazırlıyor; üretim kapasitesi ve depolama olanakları, uzun vadeli bakım ve yenileme programlarının daha düzenli yürütülmesine imkan tanıyor.

KENDİ ÜRETTİĞİ ASFALTLA YOLLARINI YENİLİYOR