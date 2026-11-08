Elazığ'ın yükseklerinde mevsim habercisi kar düştü

bölgede yağış biçimi ve yükseklik farkı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyü ile çevresinde mevsimin ilk karı görüldü. Bölgenin daha alçak kesimlerinde zaman zaman sağanak yağmur devam ederken, yüksek irtifalarda yağış karla karışık yağmur ve kara dönüştü.

meteorolojiden yapılan açıklama:

"Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (bin 500 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bölge genelinde pazar gece saatlerinden, çarşamba öğlen saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

Yetkililer, özellikle bin 500 metre ve üzeri alanlardaki yerel üreticilere ve çiftçilere zirai don riskine karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti. Vatandaşlar da ulaşım ve günlük yaşamda olası değişikliklere karşı dikkatli olmalı.

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı