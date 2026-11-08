Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Elazığ'ın yükseklerinde mevsim habercisi kar düştü

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısı sonrası Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar başladı; 1.500 m ve üzeri bölgelerde kar yağışı ile zirai don riski var.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'ın yükseklerinde mevsim habercisi kar düştü

bölgede yağış biçimi ve yükseklik farkı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyü ile çevresinde mevsimin ilk karı görüldü. Bölgenin daha alçak kesimlerinde zaman zaman sağanak yağmur devam ederken, yüksek irtifalarda yağış karla karışık yağmur ve kara dönüştü.

meteorolojiden yapılan açıklama:

"Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (bin 500 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Bölge genelinde pazar gece saatlerinden, çarşamba öğlen saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

Yetkililer, özellikle bin 500 metre ve üzeri alanlardaki yerel üreticilere ve çiftçilere zirai don riskine karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti. Vatandaşlar da ulaşım ve günlük yaşamda olası değişikliklere karşı dikkatli olmalı.

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kışın izleri Çamlıbel'de: bin 650 rakımlı geçit beyaza büründü
images

Elazığ'da mevsimin ilk karı şehir merkezini beyaza bürüdü
images

Doski Vadisi'nin yüksekleri erken kışa teslim oldu
images

Antalya'da uygulamaya geçen iklim zirvesi: COP31 başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kışın izleri Çamlıbel'de: bin 650 rakımlı geçit beyaza büründü

Fethiyespor'da Enes ve Alberk skoru belirledi: Adana 01 FK 1-2

Elazığ'da mevsimin ilk karı şehir merkezini beyaza bürüdü

Fatih Karagümrük Bandırmaspor'u 4-0 yendi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor