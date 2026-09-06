Doğubayazıt'ta otomobil yüklü tırın dorse yangını kontrol altına alındı

Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Tır Parkı mevkiinde sıra bekleyen ve otomobil taşıyan bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Doğubayazıt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale süreci ve güvenlik önlemleri:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tırın iki katlı taşıma bölümünde bulunan otomobillerin çevresini kaplayan yoğun dumanın ardından yangına müdahale etti. Araçların birbirine yakın olması nedeniyle alevlerin dorsede bulunan diğer otomobillere sıçrama riski bulunuyordu; bu nedenle itfaiye ekipleri yangının büyümesini engellemek için öncelikli olarak çevresel güvenlik tedbirleri aldı.

Müdahale sırasında bazı vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına destek verdi; yangın söndürme çalışmalarında kullanılan hortumların taşınmasına yardımcı oldular. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Hasar tespiti ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Tırda bulunan otomobillerde oluşan hasarın tespit edilmesi ve yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE, ÇOK SAYIDA OTOMOBİL TAŞIYAN TIRIN DORSESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.