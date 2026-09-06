Mardin'de oda anlayışında dönüşüm: üyesine kazandıran yönetim vaatleri

Mardin ticaretinde yeni dönem iddiası

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Veysi Duyan, "Mardin Ticaretinde Yeni Dönem" programı çerçevesinde üyelerin mali yükünü hafifletmeyi ve oda hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedeflediğini açıkladı. Sosyal medya paylaşımında oda hizmetlerinin niteliğine dair sorular yönelten Duyan, yaklaşımını somut uygulama vadeleriyle ortaya koydu.

üye maliyetlerini azaltma hedefi:

Duyan, göreve gelmesi halinde üç öncelikli uygulamayı hayata geçireceklerini söyledi. Buna göre kayıt ücretleri yasal en düşük tutarda uygulanacak, dijital evrak hizmetleri ücretsiz sunulacak ve genel yönetim anlayışı üyelerin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi esas alan şeffaflık üzerine kurgulanacak. Bu maddeler, yeni kurulacak veya faaliyetini sürdürmeye çalışan işletmeler için doğrudan mali avantaj sağlamayı amaçlıyor.

dayanışma ve yeni girişimlere destek:

Duyan, paylaşımında "Ticaret odası tüccarın kapısı mıdır, gişesi mi?" sorusuyla odanın işlevine dair vizyonunu özetledi ve yeni işletmelerin kuruluş aşamasında oda desteğinin önemine vurgu yaptı. Üyelerin zorlandığı dönemlerde kendi odalarında çözüm ve dayanışma bulmaları gerektiğini belirtti.

"Oda tüccara can suyu olmalı. Üyesinden toplayan değil, üyesine kazandıran bir oda kuruyoruz" sözleriyle Duyan, odanın rolünü yeniden tanımlama iddiasını netleştirdi.

Mardin iş dünyasına seslenen aday, "Mardinli tüccar yalnız değildir. Engelleri kaldırmak, yükü omuzlamak için geliyoruz" mesajını verdi ve kampanya tarihini işaret ederek "3 Ekim’de değişim başlıyor" ifadesiyle çağrısını tamamladı.

Vaatler, oda üyelerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırma ve maliyetleri düşürme ekseninde somut adımlar vaat ediyor. Duyan'ın programı, üyeye yönelik bir oda anlayışını merkeze koyarak seçim sürecinde tartışılacak ana başlıklardan biri olmaya aday görünüyor.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, "MARDİN TİCARETİNDE YENİ DÖNEM" ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÜYELERİN MALİ YÜKÜNÜ HAFİFLETMEYİ VE ODA HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTTİ.