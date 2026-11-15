Doğukent'te gaz alarmı: 2'si çocuk 6 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Olayın merkezi ve belirtiler:

Elazığ'da Doğukent Mahallesi Itri Caddesi üzerindeki bir binada doğal gaz şüphesi paniğe yol açtı. Binada bulunan kişilerden 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri göstermesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri binada ilk müdahaleyi yaptı; durumda ağır belirti görülmeyen 6 kişi tedbir amaçlı alınarak takip için Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Ekiplerin çalışması ve kontrol:

Olay yerinde görev yapan doğalgaz ekipleri, olası sızıntı veya sistem arızasına karşı binada kapsamlı kontrol çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise güvenlik tedbirleri alarak çevrede inceleme yaptı. Yetkililer, benzer durumlarda vakit kaybetmeden 187 Doğal Gaz Arıza Hattı ve acil sağlık servislerinin aranması gerektiğini hatırlattı.

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