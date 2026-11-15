Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Doğukent'te gaz alarmı: 2'si çocuk 6 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Doğukent Mahallesi'ndeki binada doğal gaz şüphesiyle 2'si çocuk 6 kişi kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Doğukent'te gaz alarmı: 2'si çocuk 6 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Olayın merkezi ve belirtiler:

Elazığ'da Doğukent Mahallesi Itri Caddesi üzerindeki bir binada doğal gaz şüphesi paniğe yol açtı. Binada bulunan kişilerden 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri göstermesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri binada ilk müdahaleyi yaptı; durumda ağır belirti görülmeyen 6 kişi tedbir amaçlı alınarak takip için Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Ekiplerin çalışması ve kontrol:

Olay yerinde görev yapan doğalgaz ekipleri, olası sızıntı veya sistem arızasına karşı binada kapsamlı kontrol çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise güvenlik tedbirleri alarak çevrede inceleme yaptı. Yetkililer, benzer durumlarda vakit kaybetmeden 187 Doğal Gaz Arıza Hattı ve acil sağlık servislerinin aranması gerektiğini hatırlattı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Öğrencilere çevrimiçi güvenlik ve zorbalıkla baş etme eğitimi verildi
images

Otoyolda tavuk bacağı yüklü tırın lastik bölümünde yangın
images

Gece yarısı römork çarpması: genç kadın hayatını kaybetti
images

Söke'de muhtar atm'de fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Öğrencilere çevrimiçi güvenlik ve zorbalıkla baş etme eğitimi verildi

Muğla COP31'de su güvenliği ve mevsimsel nüfusun finansmana dahil edilmesi çağrısını gündeme taşıdı

Aydın'da kadın kooperatiflerine üretim, hijyen ve haklar odaklı eğitim verildi

Yıldırım'da Sezai Karakoç'un fikir mirası yad edildi

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor