Operasyonla yakalandılar: Hatay'da 53 aranan şahıs, 17'si tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün 13 Kasım operasyonu

Hatay'da polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 kişi yakalandı. Operasyonlar, 13 Kasım 2026 tarihinde il genelinde Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı:

Yürütülen çalışmalarda, zanlıların haklarında yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili işlemler emniyette tamamlandı.

Tutuklamalar ve ceza dağılımı:

Çalışmalar kapsamında yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı. Tutuklananların ceza dağılımı şu şekilde bildirildi: bir kişinin 5-10 yıl, beş kişinin 2-5 yıl ve on bir kişinin ise 2 yıldan az kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Tutuklanan 17 şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili cezaevine teslim edildi.

HATAY’DA ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 53 KİŞİ YAKALANDI.