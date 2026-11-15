Metruk iki katlı bina kendiliğinden çöktü, bölgedeki incelemeler sürüyor

Zonguldak'ta metruk bina sabah saatlerinde çöktü

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta bulunan kullanılmayan iki katlı bina, istinat duvarı ve zemindeki hareketlilik nedeniyle bu sabah kendiliğinden çöktü. Bölgedeki daha önceki olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı 21 Ekim tarihli göçüğün ardından bölgeye tedbir amacıyla ekipler yerleştirilmişti.

olayın geçmişi:

21 Ekim'de aynı mevkiide istinat duvarının üstünde bulunan 3 katlı bir bina yıkılmış; olayda 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası civardaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Zemin hareketliliği nedeniyle toprağın baskısına uğrayan istinat duvarının iki bölümü farklı tarihlerde çökmüş ve kullanılmayan iki katlı binanın temeli açığa çıkmıştı.

saha çalışmaları ve yetkililerin açıklamaları:

Bu sabah ekiplerin bekleyişinin ardından temeli açığa çıkan metruk bina kendiliğinden çöktü. O anlar amatör kameraya yansıdı. Olay yerinde AFAD, zabıta ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Zonguldak Belediye Başkanvekili Adil Bahadır da bölgeye gelerek yerinde değerlendirme yaptı.

Bahadır, yapılan çalışmalara ilişkin olarak, bulunduğu yere yıkılan binanın çevresindeki diğer yapılarına zarar vermediğini, AFAD ile birlikte takibin devam edeceğini ve ekiplerin gerekli önlemleri aldığını belirtti. Ayrıca heyelan riski bulunan alanın etrafının koruma duvarları ile çevrileceğini ifade etti.

Bölgedeki yetkililer çalışmaların başlamasıyla birlikte özellikle yağışlı hava koşullarında benzer risklerin izleneceğini, hafta başında yapılacak düzenlemelerin ardından yolun kontrollü şekilde trafiğe açılacağını duyurdu. İncelemeler ve güvenlik önlemleri kapsamında ekiplerin alanda çalışmalarına devam ediliyor.

ZONGULDAK’TA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI GÖÇÜK OLAYININ YAŞANDIĞI BÖLGEDE İSTİNAT DUVARININ ARDINDAN METRUK HALDEKİ İKİ KATLI BİNA DA KENDİLİĞİNDEN YIKILDI.