Özel hukuk gündemi: akademi ve yargı bir araya geldi

Konferans ve katılımcılar:

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk dünyasının önemli isimlerini akademisyenler ve öğrencilerle buluşturan kapsamlı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Etkinlik, "Özel Hukukun Güncel Sorunları I: Belirsiz Alacak ve Kısmî Davada Yapılan Son Değişiklikler ile Cebrî İcra Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi" başlığıyla düzenlendi.

Program, Atatürk Üniversitesi BAP Birimi kapsamında, İdeal Hukuk Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Alican Türkay koordinatörlüğünde; Öğr. Gör. Emre Yaylalı desteği ve İdeal Hukuk Kulübü öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Konferansa; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Doç. Dr. Seracettin Göktaş, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Prof. Dr. Muhammet Özekes, Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Pınar Demir Yılmazel, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Alper Tunga Avcı, Prof. Dr. Yasin Kurban ile çok sayıda hâkim, avukat, icra müdürü, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Değerlendirmeler:

Oturum başkanlığını Doç. Dr. Seracettin Göktaşın üstlendiği toplantıda, Prof. Dr. Muhammet Özekes belirsiz alacak ve kısmî davaya ilişkin kanuni değişikliklerin uygulamadaki yansımalarını ele aldı. Özekes, bu dava türlerinin özel hukuk yargılamasındaki yerini, uygulamada karşılaşılan hukuki meseleleri ve değişikliklerin tarafların hak arama yollarına etkilerini değerlendirdi.

Diğer oturumda Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Cebrî İcra Kanunu Taslağını değerlendirerek taslakta öngörülen düzenlemelerin icra hukukunun işleyişine olası etkilerini, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerilerini aktardı. Sunumlar, mevzuat değişikliklerinin doğru anlaşılmasının ve yargılama süreçlerinde doğabilecek aksaklıkların önceden tespitinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretler ve program akışı:

Konferans programı önceki görüş alışverişleriyle zenginleşti; program çerçevesinde ilk olarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ardından Erzurum Valisi Aydın Baruş ziyaret edildi. Heyet ayrıca Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi ve ardından Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’ndaki etkinliğe geçildi.

Etkinlik sonrası, konferansın ev sahipleri Prof. Dr. Mehmet Alper Tunga Avcıya ziyaret gerçekleştirildi ve misafirlere onuruna bir yemek programı düzenlendi. Yemek programına; Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük ve davetliler katıldı.

Akademi ile uygulama arasında bilgi paylaşımı:

Konferans, hukuk alanındaki güncel gelişmelerin akademik bakış açısıyla yargı uygulamasından gelen deneyimlerin buluşturulmasına olanak sağladı. Katılımcılar teorik bilgileri uygulamadaki örneklerle karşılaştırma, mevzuattaki değişikliklerin pratik etkilerini tartışma imkânı buldu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Etkinlik, özel hukuk ve icra hukuku alanındaki güncel sorunların farklı yönleriyle ele alınmasına ve akademi ile yargı dünyası arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesine katkı sundu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNİ AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURAN KAPSAMLI BİR KONFERANSA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.