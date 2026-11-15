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Hatay'da umuma açık işletmelere gece denetimi: ruhsatsızlık ve belge eksiklikleri ortaya çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, 13 Kasım'da 21.00-00.00 arası 56 umuma açık işletmeyi denetledi; 488 kişi sorgulandı, ruhsatsız ve belge eksiklikleri tespit edildi

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hatay'da umuma açık işletmelere gece denetimi: ruhsatsızlık ve belge eksiklikleri ortaya çıktı

Denetim sonuçları

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım 2026 tarihinde saat 21.00-00.00 arasında il merkezi ve ilçelerde umuma açık alkollü işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı.

denetimin kapsamı:

Denetimlerde toplam 56 iş yeri kontrol edilirken, 488 kişinin GBT/UYAP sorgulaması yapıldı.

tespit edilen ihlaller ve uygulanan işlemler:

Kontrollerde dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlenen 1 kişi yakalandı; ayrıca 1 kişiye bakaya olduğu tespit edilerek gerekli tebligat yapıldı.

İş yeri denetimlerinde 3 işletmede iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Bunun yanında; 1 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 3 işletmeye mesul müdürlük belgesi bulunmamasından ve 2 işletmeye canlı müzik belgesi eksikliğinden dolayı idari işlem uygulandı.

HATAY’DA UMUMA AÇIK ALKOLLÜ İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

HATAY’DA UMUMA AÇIK ALKOLLÜ İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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