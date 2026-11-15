Çorum sabahı yoğun sisle kaplandı, görüş yer yer 50 metreye indi

Çorum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüşü önemli ölçüde azalttı. Etkinin en belirgin olduğu noktalardan biri Ankara-Samsun kara yoluydu.

etkinin yerel etkileri:

Ankara-Samsun kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sisin yoğun olduğu sabah saatlerinde yol boyunca görüş kısıtlandı.

sürücü davranışları ve yol durumu:

Sürücüler sis nedeniyle hızlarını düşürerek kara yolunda ilerledi ve daha temkinli hareket etti. Bu koşullarda dikkatli seyretmek ve önlem almak önem kazandı.

ÇORUM'DA ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ YER YER 50 METREYE KADAR DÜŞÜRDÜ.