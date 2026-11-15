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Şanlıurfa'da eş zamanlı denetimlerde 36 aranan kişi yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 151 ekip ve 570 personelle 36 aranan yakalandı; binlerce kişi ve araç sorgulandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da eş zamanlı denetimlerde 36 aranan kişi yakalandı

uygulamanın kapsamı:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla düzenlenen asayiş uygulamasına 151 ekip ve 570 personel katıldı. Denetimler kapsamında 32 sabit nokta, 51 park ve bahçe ile 32 umuma açık alan kontrol edildi.

Uygulamada toplam 7 bin 201 kişinin ve bin 836 aracın sorgusu yapılırken, 104 iş yeri de denetlendi. Bu kapsamlı sorgulamalarla şüpheli hareketlerin tespit edilmesi ve asayiş olaylarının önlenmesi hedeflendi.

yakalananlar ve ele geçirilenler:

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 36 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan 26 yıl 18 gün ve göçmen kaçakçılığı suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler de yer aldı.

Ayrıca uygulamalarda 136 araç ve sürücüsü ile 27 iş yerine idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

ŞANLIURFA&#039;DA ARANAN 36 KİŞİ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA ARANAN 36 KİŞİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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