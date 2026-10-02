Doğum gününde madenden çıkarılan işçi, beş arkadaşının ölümüne tanık oldu

İmbat madeninde 1 Ekim'de göçük:

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat maden işletmesinde 1 Ekim'de meydana gelen göçükte beş işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralı olarak kurtarıldı. Olayın ardından gece boyunca süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçük altındaki işçilere ulaşıldı.

Kurtulanların durumu:

Göçükten sağ çıkarılan iki işçiden biri Süleyman Şakrak, diğeri İbrahim Çimen oldu. Şakrak taburcu edilirken, İbrahim Çimen'in tedavisine Soma Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. Kaza sonucu beş madenci yaşamını yitirdi.

Şakrak'ın doğum günü, aile ve ziyaretler:

1 Ekim 1993 doğumlu olan Süleyman Şakrak, olayın gerçekleştiği gün 33 yaşına girdi. Evli ve iki çocuk babası olan Şakrak, ailesiyle birlikte yaşıyor ve üçüncü çocuğunun doğumunu bekliyor. Doğum gününde sağ kurtulmanın sevincini yaşarken, iş arkadaşlarını kaybetmenin hüznünü de taşıyor.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur Şakrak'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve belediye olarak ailelerin yanında olacaklarını belirtti. Okur, olayın bildirilme zamanından arama kurtarma sürecine ve ulaşılan trajik sonuçlara değinerek, "İnşallah bu son olur diyoruz" dedi ve cenazelerin defnedileceğini belirtti.

Şakrak'ın yaşadıkları ve duyguları:

Kazayı kısa süreli bir kargaşa içinde yaşadığını anlatan Şakrak, "Tam bilmiyorum yani hatırlayamıyorum. Benim için kötüydü yani kötü bir şeydi. Birden oldu, hatırlamıyorum, toprak altında kaldım yani" diyerek yaşadıklarını özetledi. Arkadaşlarının onu kurtardığını ifade eden Şakrak, "Arkadaşım kurtardı. Sağ olsun. Allah razı olsun" sözleriyle kurtarılmasına katkı verenlere teşekkür etti.

Şakrak, doğum gününde hayata yeniden tutunmanın sevincini yaşarken, beş arkadaşının kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi ve kaybedilen madenciler için üzüntüsünü dile getirdi.

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