Doğum gününde yeniden hayata tutundu; madende beş mesai arkadaşını kaybetti

Soma İmbat madeninde kaza:

Manisa'nın Soma ilçesinde, 1 Ekim tarihinde İmbat maden işletmesinde meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirdi. Göçükten sağ çıkarılan iki işçiden biri olan Süleyman Şakrak yaralı kurtuldu; diğeri İbrahim Çimen ise Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisine devam ediyor. Gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarında göçük altındaki tüm işçilere ulaşıldı.

Kurtarma süreci ve sağlık durumu:

Şirket yetkililerinin bildirdiğine göre olay öğle saatlerinde gerçekleşti ve ekipler hızla bölgeye intikal etti. Uzun süren çalışmaların ardından beş madencinin cansız bedenine, iki işçininse canlı olarak ulaşıldı. Şakrak taburcu edilirken, Çimen hastanedeki tedavisinin sürdüğünü bildirildi.

Şakrak'ın yaşadıkları ve aile bağları:

1 Ekim 1993 doğumlu olan Süleyman Şakrak, göçüğün olduğu gün 33 yaşına girdi. Evli ve iki çocuk babası Şakrak, ailesiyle birlikte yaşıyor ve üçüncü çocuğunun doğumunu bekliyor. Doğum gününde yaşadığı kazadan sağ kurtulan Şakrak, aynı anda hem hayata tutunmanın sevincini hem de iş arkadaşlarını kaybetmenin hüznünü yaşıyor.

Şakrak, yaşadığı anları net hatırlamadığını söyleyerek 'Tam bilmiyorum, hatırlamıyorum, toprak altında kaldım' dedi. Arkadaşlarının kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini belirten Şakrak, kurtarılmasının ardından 'Çok şükür sağ salim oradan kurtuldum' ifadelerini kullandı.

Belediye başkanının ziyareti ve destek açıklaması:

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Şakrak'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Okur, kaza haberinin ardından bölgede yoğun çalışmalar yürütüldüğünü, başlangıçta umutlu beklentiler olduğunu ancak bazı işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi. Başkan Okur, kederli ailelere başsağlığı dileyerek belediye olarak ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı ve Şakrak'ın doğum gününde hayata yeniden bağlanmasını 'yeniden bir doğum gibi' olarak nitelendirdi.

1 EKİM 1993 DOĞUMLU SÜLEYMAN ŞAKRAK, GÖÇÜĞÜN MEYDANA GELDİĞİ GÜN 33. YAŞINA GİRDİ. DOĞUM GÜNÜNDE YAŞADIĞI MADEN FACİASINDAN SAĞ KURTULAN ŞAKRAK, EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI. AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAMINI SÜRDÜREN ŞAKRAK, ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNUN DÜNYAYA GELMESİNİ BEKLİYOR.