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Kepez mevkiinde patlayıcılarla kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Gördes Kepez mevkiinde düzenlenen operasyonda, ekskavatör ve el yapımı patlayıcılarla kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kepez mevkiinde patlayıcılarla kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

olayın ayrıntıları:

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında Gördes ilçesi Kepez mevkiinde arazi taraması yaptı. Yapılan faaliyette, define aramak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ve çalışmalar sırasında patlayıcı madde ile iş makinesi kullanıldığı tespit edildi.

suçüstü operasyonu ve gözaltılar:

Kazı alanında bulunan ekipler tarafından 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla zanlılar hakkında adli tahkikat başlatıldı ve gerekli yasal işlemler uygulanmak üzere gözaltına alındılar.

ele geçirilen malzemeler:

Olay yerinde yapılan aramada, kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen bir ekskavatör ve bir kamyon ile birlikte el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler, patlayıcı düzeneğinde kullanılan çeşitli malzemeler, yer altı görüntüleme cihazı, dürbün, 2 dizüstü bilgisayar ve diğer çeşitli ekipmanlara el konuldu.

patlayıcıların imhası ve sonraki süreç:

Ele geçirilen patlayıcı maddeler, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edildi. Konuyla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam etmektedir.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE DEFİNE ARAMAK AMACIYLA PATLAYICI MADDE VE İŞ MAKİNESİ KULLANILARAK...

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE DEFİNE ARAMAK AMACIYLA PATLAYICI MADDE VE İŞ MAKİNESİ KULLANILARAK YAPILAN KAÇAK KAZIDA 8 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI. OPERASYONDA EKSKAVATÖR, KAMYON, EL YAPIMI PATLAYICILAR, KİMYASAL MADDELER VE YERALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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